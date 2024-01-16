Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL para cezası

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'i çarptıktan sonra ölmesine sebep olan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud için yakalama emri verildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN CEZASI BELLİ OLDU

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 4 gün önce mahkemeye çıkarılmış ve ifade vermişti. Mahkeme, ona 27 bin 300 TL para cezası ödemesine karar verdi. Somali liderinin oğlu, serbest bırakıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Kennedy Caddesi'nde, Avrasya Tüneli çıkışında Zeytinburnu yönünde bir kaza oldu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araba, motosikletli Yunus Emre Göçer (38)'e arkadan vurdu. Motosikletten fırlayan Göçer, hastaneye götürüldü. Mohamud'un ifadesi olay günü alındı ve sonra serbest bırakıldı.

Motosikletli Yunus Emre Göçer (38) 6 Aralık 2023'te hayatını kaybetti. Şüpheliye "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken şüphelinin 2 Aralık 2023'te ülke dışına kaçtığı anlaşıldı. Aynı gün gelen raporda da şüphelinin asli kusurlu olduğu belirlendi. Şüpheli için 8 Aralık 2023'te yakalama emri çıktı. Şüphelinin kusur oranının belirlenmesi için dosya adli tıp kurumuna iletildi.