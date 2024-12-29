DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.342.823,8 -0,11%

Kuş Gözlemcisi Mühendis, Şanlıurfa'nın Doğal Zenginliğini Ortaya Çıkartıyor

25 yıldır kuş gözlemciliği yapan Yusuf Özbey, Şanlıurfa'nın kuş çeşitliliğini kayıt altına alarak doğa güzelliklerini keşfediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:00
Kuş Gözlemcisi Mühendis, Şanlıurfa'nın Doğal Zenginliğini Ortaya Çıkartıyor

Yusuf Özbey: Şanlıurfa'nın Kuş Zenginliğini Belgeliyor

Şanlıurfa'da 25 yıldır kuş gözlemciliği yapan su ürünleri mühendisi Yusuf Özbey, kentteki kuşları kayıt altına alarak doğanın zenginliğini ortaya çıkarıyor. Özbey, lise yıllarında Birecik ilçesindeki kelaynak üretim istasyonunda çalışarak kuşlara olan merakını geliştirdi.

Kuş Fotoğrafçılığına Geçiş

Özbey, yaklaşık 14 yıl önce aldığı fotoğraf makinesi ile kuş fotoğrafçılığı yapmaya başladı. İlk başta tek başına gözlem yapan Özbey, daha sonra bu alana ilgi duyan 4 arkadaş ile birlikte çalışmalara devam etti. Bugüne kadar yaklaşık 300 kuş türünü gözlemlediler.

Şanlıurfa’nın Kuş Çeşitliliği

Özbey, Şanlıurfa'nın hem sulak alanları hem de yarı çöl ekosistemi ile kuş çeşitliliği açısından zengin bir bölge olduğunu belirtiyor. Ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, bölgede bulunan endemik türlerin varlığına dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da sadece Birecik ilçesinde görülen Çöl koşarı ve Çizgili ishak gibi kuş türlerini belgeleyerek şehrin doğa güzelliklerini kaydediyorlar.

Küresel Isınmanın Etkileri

Kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığının sabır ve emek isteyen süreçler olduğunu vurgulayan Özbey, küresel ısınmanın kuşlar üzerindeki etkilerine de değindi. Özbey, son dönemlerde kuzeye doğru göç eden kuş türlerinden Akyanaklı Arap bülbülü ve İbibik toygarı gibi örneklerin, iklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye’ye kadar geldiğini belirtiyor.

Avcılar için Alternatif Öneri

Özbey, bilinçsiz avcılara, kuşları silahla öldürmek yerine fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirmelerini öneriyor. Ayrıca, bazı kuş türlerini görüntülemek için Türkiye'nin farklı bölgelerine seyahat ettiklerini de ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye Karşı 'En Sert' Strateji Belirledi
2
GAP Eylem Planı ile Tarım ve Turizmde Büyük Hedefler
3
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
4
Kayseri'de 7,65 Milyon Makaron ve 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
5
Aktau'daki Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Soruşturmasına 17 Uluslararası Uzman Katılıyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni GAP Eylem Planı Açıklaması
7
Çad'da Yasama ve Belediye Seçimleri: 8 Milyon Seçmen Sandık Başında

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak