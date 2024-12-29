Kuş Gözlemcisi Mühendis, Şanlıurfa'nın Doğal Zenginliğini Ortaya Çıkartıyor

Yusuf Özbey: Şanlıurfa'nın Kuş Zenginliğini Belgeliyor

Şanlıurfa'da 25 yıldır kuş gözlemciliği yapan su ürünleri mühendisi Yusuf Özbey, kentteki kuşları kayıt altına alarak doğanın zenginliğini ortaya çıkarıyor. Özbey, lise yıllarında Birecik ilçesindeki kelaynak üretim istasyonunda çalışarak kuşlara olan merakını geliştirdi.

Kuş Fotoğrafçılığına Geçiş

Özbey, yaklaşık 14 yıl önce aldığı fotoğraf makinesi ile kuş fotoğrafçılığı yapmaya başladı. İlk başta tek başına gözlem yapan Özbey, daha sonra bu alana ilgi duyan 4 arkadaş ile birlikte çalışmalara devam etti. Bugüne kadar yaklaşık 300 kuş türünü gözlemlediler.

Şanlıurfa’nın Kuş Çeşitliliği

Özbey, Şanlıurfa'nın hem sulak alanları hem de yarı çöl ekosistemi ile kuş çeşitliliği açısından zengin bir bölge olduğunu belirtiyor. Ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, bölgede bulunan endemik türlerin varlığına dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da sadece Birecik ilçesinde görülen Çöl koşarı ve Çizgili ishak gibi kuş türlerini belgeleyerek şehrin doğa güzelliklerini kaydediyorlar.

Küresel Isınmanın Etkileri

Kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığının sabır ve emek isteyen süreçler olduğunu vurgulayan Özbey, küresel ısınmanın kuşlar üzerindeki etkilerine de değindi. Özbey, son dönemlerde kuzeye doğru göç eden kuş türlerinden Akyanaklı Arap bülbülü ve İbibik toygarı gibi örneklerin, iklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye’ye kadar geldiğini belirtiyor.

Avcılar için Alternatif Öneri

Özbey, bilinçsiz avcılara, kuşları silahla öldürmek yerine fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirmelerini öneriyor. Ayrıca, bazı kuş türlerini görüntülemek için Türkiye'nin farklı bölgelerine seyahat ettiklerini de ifade ediyor.