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Kuş Gribi Salgını ABD'de Yumurtaya Zamlandırdı ve Tedarik Zincirini Etkiledi

Kuş gribi salgını, ABD'de yumurta tedarikini zorlaştırarak fiyatları artırdı. New York'ta yumurta fiyatları 10 dolara kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 03:08
Kuş Gribi Salgını ABD'de Yumurtaya Zamlandırdı ve Tedarik Zincirini Etkiledi

Kuş Gribi Salgını Yumurtayı Vuruyor

ABD'de hızla yayılan kuş gribi salgını, birçok çiftlikte milyonlarca tavuğun itlaf edilmesine yol açarak yumurta üretimini olumsuz etkiliyor. Bu durum, marketlerdeki tedarik zincirine ciddi hasarlar vermekte ve yumurta fiyatlarını artırmaktadır.

New York'ta Ciddi Yumurta Krizi

New York ve çevresindeki marketlerde, kuş gribi nedeniyle yumurta alımında kısıtlamalar getirilmiş durumda. Müşterilere bir düzine yumurtanın fiyatı bazı satış noktalarında 10 doları bulurken, marketlerde bir müşterinin en fazla 3 karton yumurta alabileceğini belirten uyarı notları astığı gözlemleniyor.

Tavuk Ürünlerinde Boş Raflar

Kuş gribini önlemek için bazı ilçelerdeki canlı kümes hayvanı pazarlarının geçici olarak kapatılması ve tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların çoğunun boş kalması dikkat çekici. Market yönetimleri, sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektiklerini belirtmiş durumda.

Yumurtada Üretim Düşüşü

ABD'de bazı yumurta üreticileri ve çiftlik hayvanları üretici birlikleri tarafından yapılan açıklamalara göre, yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) nedeniyle her ay milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, ülke genelindeki kümes hayvanı çiftliklerinde üretimde ciddi düşüşlere neden oldu. 2022'den bu yana, kuş gribinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte, 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiği yönünde veriler mevcut.

Menü Fiyatları Artıyor

Yumurta krizinin etkisi, yumurtalı kahvaltı ve sandviç satan bazı zincir restoranlar ve fast food firmalarının menü fiyatlarını artırmasıyla da kendini göstermekte. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporda, geniş çaplı kuş gribi salgınını etkilediği ve yumurta stoklarının azalmasını tetiklediği vurgulanıyor.

Uzun Dönemli Fiyat Artışları

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık %160'lık bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Salgın sürecinin hangi boyutlara ulaşacağı merakla beklenirken, çiftlikler ve tüketiciler üzerinde yaratacağı etkiler de şimdiden hissedilmeye başlandı.

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