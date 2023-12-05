Kuş Gribi Vakaları Dünyayı Alarma Geçirdi: Fransa Tetikte, Panik Büyüyor!

Fransa'da kuş gribi krizi hakim. Ülke genelinde kuş gribiyle mücadelede kullanılan 3 kademeli uyarı sisteminin en yüksek seviyesine çıkartıldığı belirtildi. Krizin yayılmasına karşı diğer ülkeleri tetikte, korkulu bekleyiş sürüyor.

Kuş Gribi Vakaları Dünyayı Alarma Geçirdi: Fransa Tetikte, Panik Büyüyor!
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Uluslararası medya kaynaklarına göre, kuş gribi salgını dünya genelinde milyonlarca kuşun ölümüne neden olurken, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da da son haftalarda benzer vakaların görülmesi üzerine Fransız hükümeti önlemlerini artırdı.

Resmi bir kararname ile, kuş gribi riskine karşı alınan tedbirler kapsamında alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı ve kümes hayvanlarının tamamının kapalı tutulması zorunlu hale getirildi.

Önceki hafta Bretonya bölgesinde bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edilmişti.

Ülke genelinde geçtiğimiz kış döneminde de kuş gribi nedeniyle benzer önlemler alınarak alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

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