Kuşadası Açıklarında 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Olay Detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) hareket ederek lastik botu durdurdu ve müdahale gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde bot içerisinde bulunan 14 düzensiz göçmen yakalanırken, aralarında 1 çocuk olduğu belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli işlem başlatıldı.

