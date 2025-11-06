Kuşadası Açıklarında 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen (1 çocuk) yakalandı, haklarında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:04
Olay Detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) hareket ederek lastik botu durdurdu ve müdahale gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde bot içerisinde bulunan 14 düzensiz göçmen yakalanırken, aralarında 1 çocuk olduğu belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli işlem başlatıldı.

