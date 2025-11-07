Kuşadası Belediyesi’nden 'Çöp Çıkarma Saatleri'ne Sıkı Denetim

Mayıs'ta başlatılan uygulamada kurallara uymayanlara idari işlem

Kuşadası Belediyesi, kent temizliğini sürdürülebilir kılma amacıyla geçen Mayıs'ta hayata geçirdiği 'çöp çıkarma saatleri' uygulaması kapsamında denetimlerini artırdı.

Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından başlatılan temizlik ve hijyen seferberliği doğrultusunda vatandaşlar ve işletmeler çöplerini 07.30-09.00 ile 19.30-21.00 saatleri arasında konteynerlere atabilecekleri biçimde bilgilendirildi.

Uygulama, Aydın Valiliği ve Belediye Meclisi kararlarıyla yürürlüğe girdi. Kurallara uyumu sağlamak üzere Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor; son olarak Türkmen Mahallesi'nde kontroller yapıldı.

Denetimler sırasında kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca idari işlem uygulandı; konteynerlerin dışına çöp bırakanlar ise uyarıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Kentimizde hayata geçirdiğimiz bu uygulama daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Hemşerilerimizden bu saatlere özenle uymalarını rica ediyoruz. Çevre bilincini sadece Kuşadası için değil, tüm dünya için bir sorumluluk olarak görmeliyiz" diye konuştu.

