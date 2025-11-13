Kuşadası’nda 5. Neopolis Heykel Sempozyumu: 30 Ton Mermer 'Adalet' İçin Yontuldu

Kuşadası’nda 5. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi

Kuşadası’nda bu yıl 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, "Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlarımız bir ay boyunca emek harcayarak mermer blokları adalet temasıyla birer sanat eserine dönüştürdü. Kuşadası’nı sanatla buluşturmaya devam ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Kapsam, katılımcılar ve çalışma alanı

Sempozyum, Kuşadası Belediyesi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı (MN Göçen Vakfı) iş birliği ile Marmara Adalar Belediyesi katkılarıyla düzenlendi. Etkinlikte Türkiye, Estonya, İran, İtalya, Japonya, Ukrayna ve Bulgaristan olmak üzere toplam 9 heykeltıraş yer aldı. Heykeltıraşlar yaklaşık 1 ay boyunca Kuştur Mevkii’ndeki eski deve güreşi alanında 30 ton mermer bloğu "adalet" temasıyla yonttu. Sempozyum kapsamında çocukların heykel sanatıyla tanışması için kil atölyeleri de gerçekleştirildi.

Kapanış töreni

Kapanış törenine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Mehmet Nuri Göçen Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe, Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül ile sanatseverler katıldı. Törende Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Ömer Günel ve Küratör Özlem Şengönül tarafından sempozyuma sponsor olan firma ve kuruluşlar ile katılan heykeltıraşlara teşekkür plaketi verildi. Ardından Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, sanatçılarla birlikte alanı dolaşıp heykelleri inceledi.

Eserlerin sergilenmesi ve kente katkı

Sempozyum sonunda ortaya çıkan kalıcı eserler, Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadasının farklı noktalarında sergilenecek. Böylece kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Küratörün değerlendirmesi

Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül kapanışta şu sözleri dile getirdi: "Bu yılki temamız insanlığın ortak vicdanı olan adaletti. Adalet, yaşamın dengesidir. Biz sanatçılar için de adalet bazen bir terazinin ağırlığında, bazen bir zeytin dalının kıvrımında, bazen de bir taşın yüzeyinde yankılanan evrensel bir değerdir. Yaklaşık 30 gün boyunca farklı ülkelerden gelen sanatçılar, düşüncelerini, kültürlerini ve duygularını Kuşadası’nın rüzgarına, taşına ve toprağına kattılar. Her biri adaleti kendi diliyle derin bir şekilde yeniden yorumladı. Ortaya çıkan eserler yalnızca bir heykel değil, çağımıza bırakılan birer vicdan ve özgürlük çağrısıdır. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde büyük emeği olan, sanata ve sanatçıya değer veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e, Mehmet Nuri Göçen Vakfı’na ve Marmara Adalar Belediyesi’ne şükranlarımı sunarım."

Başkanın mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanatla iç içe olmazsak, sanatın anlattıklarını kavramazsak sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilemeyeceğimize inanıyorum. Bu nedenle göreve geldiğim ilk günden itibaren özellikle heykel sanatı üzerine eğilmeyi önemsedim. Çünkü sanatla buluşan bir kent kültürel anlamda çok zenginleşiyor. Kuşadası’nın sanatla anılması bizim için çok önemli. Çünkü turizm kentleri kültür ve sanat faaliyetlerine yatırım yapmak zorunda. Bu sempozyum, düzenlediğimiz atölye çalışmalarında çocuklarımızı heykel sanatıyla da tanıştırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KUŞADASI'NDA MERMER BLOKLAR ADALET TEMASIYLA YONTULDU