Kuşadası'nda Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Elektrik Kazası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Hacıfeyzullah Mahallesi'nde, evindeki çamaşır makinesinde meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Nurten Balgünsün hayatını kaybetti.

Olay, Balgünsün'ün evinin bahçesinde çamaşır makinesine çamaşır atarken gerçekleşti. Çamaşır makinesindeki kaçak akım nedeniyle kadının elektrik çarpması sonucu olduğu düşünülüyor.

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Balgünsün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan trajik olay sonrası, Balgünsün'ün cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.