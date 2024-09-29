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Kuşadası'nda Kruvaziyer Rekoru: 21 Bin 600 Turist

Kuşadası'na iki günde 11 kruvaziyerle 21 bin 600 turist geldi ve şehrin tarihi yerlerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:49
Kuşadası'nda Kruvaziyer Rekoru: 21 Bin 600 Turist

Kuşadası'nda Kruvaziyer Akını

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, iki günde 11 kruvaziyerle 21 bin 600 turiste ev sahipliği yaptı. Bu büyük ziyaretçi akışı, Ege Port limanında gerçekleşti.

Ege Port Limanı'nda Hareketlilik

Dün ve bugün, Ege Port limanına yanaşan kruvaziyerler sayesinde pek çok turist, Kuşadası'nın sunduğu güzellikleri keşfetme fırsatı buldu. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı, alışveriş için ilçe merkezine akın etti.

Tarihi Ziyaretler

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çoğu turist, Türkiye'nin tarihi zenginliklerinden faydalanmak için Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni de ziyaret etti. Bu turistik yerlere yapılan ilgi, Kuşadası'nın kültürel mirasını ve turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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