Kuşadası'nda Lokantaya Giren Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı: Sürücüye Adli Kontrol

Kuşadası'nda Feci Kaza: Lokantaya Giren Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, geri manevra yaparken bir lokantaya giren 84 yaşındaki sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Hacı Feyzullah Mahallesi'nde meydana gelen kaza, sürücü İ.İ.'nin kullandığı 09 K 9541 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Olay anında, lokantada bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Fikriye Becerikli hayatını kaybetti.

Sürücünün İfadesi

Olayın ardından gözaltına alınan İ.İ., emniyetteki ifadesinde kazanın anını hatırlamadığını belirtti. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki yaralı Y.Y. ve C.S. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.