Kuşadası'nda Motor Arızası: 2'si Çocuk 8 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın Kuşadası açıklarında motor arızası yapan lastik bottaki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak GÖKSEM'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:16
Kuşadası'nda motor arızası yapan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri 02.25'te müdahale etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece 02.25'te bölgeye gelen ihbarda, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2’si çocuk 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenlere olay yerinde gerekli ilk kontroller yapıldı.

Olayın, Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalardan biri olduğu bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

