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Kuşadası'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirdiği kazada yaya hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:25
Kuşadası'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Üzücü Kaza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 34 HMY 138 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı.

Olay Anı ve Müdahale

Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kadının cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Gözaltında

Kazaya karışan sürücü Ş.B. ise gözaltına alınarak ifadeye davet edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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