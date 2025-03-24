Kuşadası'nda Sahilde Ölü Tırtak Yunusu Bulundu

Kuşadası'nda Tırtak Yunusu İhbarı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahilde tırtak türünde bir yunus ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Denizi mevkisinde kıyıda ölü yunus ihbarı alındı.

İncelemeler Sonrası Saptamalar

Bölgeye giden EKODOSD Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, 1,28 metre boyundaki yunusun ölü olduğunu belirledi. Sürücü, tırtak yunusların denizlerde canlı çeşitliliği ve deniz ekosisteminin sağlıklı işlemesi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, yunusun deri yüzeyindeki ağ izlerinden, trol ağlarında hedef dışı av olarak yakalandığı düşünülmekte.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Sürücü, çenesinin sol tarafında muhtemelen kesici bir aletle açılmış derin bir yaraya ve kesilmiş bir kuyruğa rastlandığını belirtti. Birçok bölgede ciddi tehlike altında olan tırtak yunusları, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. Ege Denizi'nin bu türün neslini devam ettirmesi açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Sürücü, Kuşadası Körfezi’nin tırtaklar için hassas bir bölge olduğunu vurguladı.