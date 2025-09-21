Kuşadası'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek: Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda destek açıklaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek vermek üzere İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya geldi.

Platform adına konuşan Burak Kaplan, Gazze'de 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirterek, İsrail askerinin Gazze'ye kara harekatı başlattığını hatırlattı. Kaplan, uluslararası topluma yönelik acil çağrısını net ifadelerle paylaştı.

Kaplan'ın talepleri şu şekilde öne çıktı: derhal ateşkes sağlanmalı, soykırım durdurulmalıdır; engelsiz, güvenli ve sürekli insani yardım koridoru kurulmalı; uluslararası hukuk işletilmeli, savaş suçları soruşturulup yargılanmalıdır. Ayrıca Türkiye ve diğer ülkelerin diplomatik baskıyı artırması, İsrail ordusunda görev yapanların ülkelerine alınmaması ve kapsamlı bir insani yardım seferberliği başlatılması gerektiği vurgulandı.

Kaplan, son iki yıldır Kuşadası'nın Gazze için güçlü bir ses olduğunu, ilçenin özgürlüğün, adaletin ve umudun sesi olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoya destek veren Kaplan, filonun dünyadan gelen sivil aktivistlerden oluştuğuna dikkat çekerek, gemilerde sadece yardım malzemesi değil insanlığın onuru, kardeşliğin gücü ve adaletin çağrısı taşındığını ifade etti. Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ey Sumud. Yalnız değilsiniz. Kuşadası yanınızda ve ilan ediyoruz. Sumud, Gazze kıyılarına ulaşana kadar mücadelemiz devam edecektir. Eğer, siyonist İsrail, Sumud Filosu'na saldırırsa, arkasından daha fazlasıyla geleceğiz. Biz hazırız. Kuşadası hazır.'

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Ayçin Kantoğlu, telefonla bağlanarak meydandaki katılımcılara teşekkür etti. Kantoğlu, 'Orada siyonistler iyice azgınlaşmış durumdalar. Her gün çok korkunç havadisleri sizlerle birlikte gemide takip ediyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Siyonistlerin tehditlerinden korkmuyoruz. Bu filodakilerin terörist olduğu algısını yaymaya çalışıyorlar. Silahımız yok, bu barışçıl bir eylem. Yanımızda orada çaresizlikle bekleyen, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve insanlık için yardım malzemeleri var. Allah nasip ederse, bu yardım malzemelerini bizi bekleyen kardeşlerimize ulaştıracağız. Tehditlerden korkmuyoruz. Dualarımızın bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Meydanı doldurduğumuz için teşekkür ediyorum. Lütfen sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayın. Aslında korktukları filo değil, bu filoyu destekleyen milyonlarca insan.' sözleriyle destek çağrısını yineledi.

Etkinliğe balıkçı tekneleri ve yat sahipleri de destek verirken, programın sonunda çocuklar Filistin bayraklı kendi yaptıkları küçük tekneleri suya bırakarak dayanışmayı sembolik şekilde gösterdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Filistin platformu üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için bir araya geldi.