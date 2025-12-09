Kuşadası'ndan Mikroçip Uyarısı: Evcil Hayvanlar 31 Aralık 2025'e Kadar Kayıtlanacak

Kuşadası Belediyesi'nden mikroçip zorunluluğu uyarısı

Evcil hayvan sahiplerine son tarih: 31 Aralık 2025

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdinç Toy, kedi ve köpek sahibi vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Toy, evcil hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar kedi ve köpeklerine mikroçip taktırıp, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden kimliklendirme yapmakla yükümlü olduklarını bildirdi.

Toy, uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: "Uygulamanın can dostların sağlığı açısından bir sakıncası yok. Kaybolmaları halinde de bulunmalarını kolaylaştırıyor. Kedi ve köpeklerinde mikroçip olmayan evcil hayvan sahipleri hakkında yeni yılda idari para cezası uygulanacak".

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan düzenleme ile 2021 yılından itibaren evde beslenen kedi ve köpeklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydedilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında ev hayvanlarının aşıları, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sisteme giriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Kuşadası'nda bugüne kadar 6 bin 251 kedi ve 6 bin 714 köpek kayıt altına alındı.

Toy, kedi ve köpeklere mikroçip taktırılması konusunda tekrar uyarıda bulunarak şu bilgileri paylaştı: "İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde veteriner hekimler tarafından kedi ve köpeklerin deri altına pirinç büyüklüğünde bir mikroçip yerleştiriliyor. Mikroçiplerde, hayvan sahiplerinin iletişim bilgileri yer alıyor. Yeni yıldan sonra kedi ve köpeklerinde mikroçip bulunmayan evcil hayvan sahipleri hakkında idari para cezası uygulanacak".

Mikroçip uygulamasının kaybolma veya kaçma halinde hayvanların bulunmasını kolaylaştırdığına dikkat çeken Toy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin herhangi bir yerinde, mikroçipi okuyabilen bir cihaz, kedi veya köpeğin sırt bölgesine okutularak sahibine ulaşılabiliyor. Ayrıca, eğer hayvan terkedilmişse, bu sistem sayesinde gerekli işlemlerin başlatılmasında da fayda sağlıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yalnızca 0-6 aylık kedi ve köpeklerin mikroçiplendirilmesine izin verileceğini de hatırlatmak istiyorum. Bu düzenleme ile 6 aylıktan büyük ve çipsiz kalan hayvanlar resmiyette sahipsiz sayılacak".

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, evcil hayvan sahiplerini süreyi kaçırmamaları ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyarıyor.

