Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu: 90 Çocuk Kil Atölyesinde

Neopolis küçük heykeltıraşları ağırladı

Kuşadası'nda sanat ve çocuklar bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi ile Mehmet Nuri Göçen (MN Göçen) Vakfı iş birliğinde ve Marmara Adalar Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu, küçük heykeltıraşları misafir etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyede çocuklar kilden heykeller yaptı ve sanatla erken yaşta tanıştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, profesyonel heykeltıraşların eşliğinde kilin şekil alma sürecini deneyimledi. Dört ayrı grup halinde gerçekleştirilen atölyeye toplam 90 çocuk katıldı; öğrenciler hem heykel sanatının tekniklerini öğrendi hem de hayal güçlerini özgürce kullanma fırsatı buldu.

Ebeveynlerin ilgiyle takip ettiği ve gün boyu neşeli görüntülere sahne olan atölye, çocukların yüzlerindeki mutlulukla sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinliğe katılan çocuklara sertifikaları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel tarafından takdim edildi.

Bu yıl "Adalet" temasıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, yarın (perşembe) saat 16.00'da Kuştur mevkiinde bulunan Eski Deve Güreşi alanı'nda düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katılacak.

