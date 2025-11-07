Kuşadası'nın Tek Lagünü Kocagöl İçin Koruma Çağrısı

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:04
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşilerinin bu haftaki konusu, Kuşadası ilçesinin denize kıyısı olan tek lagünü olan Kocagöl oldu. Söyleşiye konuk olan ziraat mühendisi Hasan Göçmen, gölün korunmasına yönelik bugüne kadar yapılan toplantılar, çalıştaylar ve devam eden gelişmeleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşide Kocagöl'ün önemi şu başlıklarla vurgulandı: yeraltı sularının beslenmesine katkı, su ürünleri kaynakları, sazlıkların suyun arıtılmasına sağladığı faydalar, deniz ve kara arasında tampon bölge oluşturarak toprakların tuzlanmasını ve taşkın riskini önlemesi, göç rotası üzerindeki su kuşları için konaklama ve beslenme alanı olması, çok sayıda sucul canlıya ev sahipliği yapması ve plajında caretta caretta iribaşlı deniz kaplumbağalarının yuva yapması.

Göçmen, Kuşadası'nın hem deniz turizmi hem de doğal güzellikleri ile öne çıkan bölgesinde yer alan Kocagöl'ün yıllardır süren insan baskısı sonucu giderek küçüldüğüne dikkat çekti. Sunumda, göl alanında sazlıkların yakılarak toprak balık havuzlarına dönüştürülmesi, havuz işletmeciliği sonlandırıldıktan sonra göl avlanma hakkının bir şirkete kiralanması ve mekansal planlama yönündeki değişikliklerin olumsuz etkileri aktarıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise söyleşiye ilişkin açıklamasında, Kocagöl'ün koruma gerekliliğini ayrıntılarıyla anlattı. Sürücü, gölün ekolojik karakterinin korunması, kışlayan türlerin ve göç sırasında konaklayan popülasyonların desteklenmesi, evsel ve endüstriyel atık suların göle verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kocagöl ile ilgili sorumluluğu olan kurumlar olarak Kuşadası Belediyesi, Kent Konseyi ve Kuşadası, Güzelçamlı sivil toplum örgütlerinin bugüne kadar yaptıkları toplantılar ve çalıştaylar aktarıldı.

Koruma adımları kapsamında, gölün korunarak geleceğe taşınması amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ile Doğal Sit kapsamına alınması yönünde görüşme yapıldığı belirtildi. Halihazırda koruma statüsü bulunmayan ve Sulak Alanlar Yönetmeliği’ne göre "diğer sulak alanlar" kategorisinde yer alan Kocagöl için uzman raporlarının eklenerek Doğal Sit statüsü başvurusunun yapılacağı ifade edildi.

Sunumun ardından Hasan Göçmen'e, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Ay ve Güzelçamlı Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği'nden Mesut Yalazan tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.

