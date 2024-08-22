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Kuşçu Müzesi: Su Altında Kalan Köyün Hatıraları

Kayseri'deki Kuşçu Müzesi, su altında kalan köyün hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. Eski belediye başkanı Ahmet Korkmaz, eşyaları sergileyerek duygusal anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:16
Kuşçu Müzesi: Su Altında Kalan Köyün Hatıraları

Kuşçu Müzesi: Su Altında Kalan Köyün Hatıraları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi, geçmişindeki değerlerini yaşatmak için büyük bir mücadele veriyor. Yaklaşık 21 yıl önce Yamula Barajı sularında kaybolan bu beldeden toplanan eşya koleksiyonu, duygusal anlar yaşatıyor.

Ahmet Korkmaz'ın Anısı

10 yıl belediye başkanlığı ve 10 yıl öğretmenlik yapan Ahmet Korkmaz, beldesinin su altında kalmasının ardından köylülerin bıraktığı eşyaları toplamak için harekete geçti. Topladığı yaklaşık bin eşya, kendi yaptığı köy evinde sergileniyor.

Geçmişe Yolculuk

Korkmaz, köylerinin kültürel mirasını korumak için çaba sarf ediyor. Topladığı eşyaların her biri, Kuşçu Müzesi adıyla bilinen sergide, cami minaresinden Atatürk büstüne kadar çeşitli hatıraların kapılarını aralıyor. Ziyaretçiler bu eşyalar sayesinde geçmişle buluşma fırsatı yakalıyorlar.

Bir Kaybın Ardından Umut

Ahmet Korkmaz, "Buranın modern bir kültür evi olmasını istiyorum. İnsanlar geçmişlerini hatırlamak için buraya gelsin" diyor. Eşi Selfet Korkmaz, eşinin çabalarını hüzünle anlatırken, köylerinin anılarını hatırlamanın kendisine mutluluk verdiğini ifade ediyor.

Geçmişin Olan Anılar

Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Tunga, köydeki geçmişin yok olmasına üzülerek, Korkmaz'a teşekkür ediyor. Ziyaretçiler, köy evinde sergilenen eşyaları görünce özlem duyarken, zamanın nasıl geçtiğini hatırlıyorlar. 76 yaşındaki Hanife Tunga, "O köyümü isterim, oraya aşığım" diyerek, hislerini dile getiriyor.

Eski beldelerinin hatıralarını korumanın bir yolunu bulmuş olan Ahmet Korkmaz, gelecek nesiller için önemli bir miras bırakmayı hedefliyor. Kuşçu Müzesi, geçmişe duyulan özlemi canlandırarak, hüzünlü ama umut dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80...

Kayseri'de Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinden toplanan yaklaşık bin eşya, 80 yaşındaki eski belediye başkanı ve emekli öğretmen tarafından inşa edilen eski köy evinde sergileniyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Yamula Barajı havzasında kalınca o dönemde boşaltma kararı alındı. Kamulaştırma işleminin ardından köyde yaşayanlar ise yakın bir bölgeye tahliye edildi. Kuraklığın etkisiyle Yamula Barajı’nın suları altında kalan beldedeki bazı yerleşim yerleri gözle görülmeye başladı.

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