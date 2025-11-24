Kütahya 34. Antika Pazarı'nda Klasik Araba Sergisi Yoğun İlgi

Kütahya'da düzenlenen 34. Antika Pazarı'nda klasik araba sergisi yoğun ilgi gördü; şehir içi ve dışından ziyaretçiler pazarı doldurdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:43
Antika ve otomobil meraklıları buluştu

Kütahya Antikacılar Derneği tarafından düzenlenen 34. Antika Pazarı, bu ay düzenlenen klasik araba sergisi ile dikkat çekti. Geçmiş yıllarda da ilgi gören sergi, yoğun talepler doğrultusunda tekrar organize edildi.

Pazar alanı, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerle dolup taştı. Etkinlik, antika meraklıları ve klasik otomobil tutkunlarının yoğun katılımıyla hareketli görüntüler oluşturdu.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Bugünkü 34. antika pazarımızda klasik araba sergimiz var. Daha önce bir-iki yıl önce yapmıştık. Yoğun istek üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Şu anda klasik arabalarımız burada ve katılım oldukça yoğun. Pazarımız tam kapasite dolu. Şehir dışından yüzde 80-yüzde 90 oranında misafirimiz var. Halkımız hareketli, esnafımız memnun. Bize destek veren halka, esnafımıza ve klasik araba getiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerin ilgisi de oldukça yüksek. Her şey çok güzel Kütahya’mızda."

Etkinlik organizatörleri, yerel esnafın memnuniyetine ve gençlerin ilgisine dikkat çekerek destek veren herkese teşekkür etti. Ziyaretçiler sergide geçmişe ait otomobil modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Öte yandan Kütahya Antika Pazarının her ayın dördüncü haftasında kurulduğu hatırlatılarak, tüm Türkiye'den antika severler etkinliğe davet edildi.

