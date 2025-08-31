Kütahya Altıntaş'ta Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobil: 4 Yaralı

Kütahya Altıntaş'ta polis aracına arkadan çarpma sonucu 4 kişi yaralandı

Olayın Detayları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya müdahale etmek için olay yerine gelmiş bulunan polis aracına arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, Dumlupınar-Altıntaş kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekip, araçlarını emniyet şeridine park etti.

Kara yolundaki emniyet şeridinden ilerleyen, sürücüsü M.H. olan ve plakası 16 BAN 070 olan otomobil, park halindeki sivil plakalı polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü M.H., eşi ve iki çocuğu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

