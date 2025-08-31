DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

Kütahya Altıntaş'ta Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobil: 4 Yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis aracına arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:57
Kütahya Altıntaş'ta Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobil: 4 Yaralı

Kütahya Altıntaş'ta polis aracına arkadan çarpma sonucu 4 kişi yaralandı

Olayın Detayları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya müdahale etmek için olay yerine gelmiş bulunan polis aracına arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, Dumlupınar-Altıntaş kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekip, araçlarını emniyet şeridine park etti.

Kara yolundaki emniyet şeridinden ilerleyen, sürücüsü M.H. olan ve plakası 16 BAN 070 olan otomobil, park halindeki sivil plakalı polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü M.H., eşi ve iki çocuğu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kazaya müdahale eden polis aracına arkadan çarpan otomobildeki 2'si...

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kazaya müdahale eden polis aracına arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kazaya müdahale eden polis aracına arkadan çarpan otomobildeki 2'si...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor
4
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
6
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta