Kütahya'da 126 Aranan Şahıs Yakalandı: 47'si Tutuklandı

Kütahya İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Ekim 2025'te yürüttüğü operasyonlarda 126 aranan şahsı yakaladı; 47'si tutuklandı, 75'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:23
Kütahya'da 126 aranan şahıs yakalandı

Jandarma ekiplerinin Ekim 2025 operasyonu

Kütahya İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 126 şahıs yakalandı.

Operasyonda görev alan birimler arasında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlıkları yer aldı.

Yakalanan şahıslardan 47 kişi tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken; 75 şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 4 şahsın ise para cezasını ödemesinin müteakip serbest kaldığı bildirildi.

Jandarma yetkilileri, benzer çalışmaların devam edeceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

