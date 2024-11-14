Kütahya'da 2024 Macar-Türk Kültür Yılı Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Kütahya'da Kültür Birliği: 2024 Macar-Türk Kültür Yılı Etkinlikleri

Kütahya'da, “2024 Macar-Türk Kültür Yılı” etkinlikleri kapsamında, “Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği” temalı bir sergi ve sempozyum gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, Türk ve Macar sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir platform oluşturuldu.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve birçok akademisyen, sanatçı ve davetli katıldı.

Sergi Açılışı ve Önemli Mesajlar

Program, 29 Macar sanatçı ve akademisyenin 41 eserinin, Kütahyalı sanatçı ve akademisyenlerin ise 60 eserinin yer aldığı çini ve resim sergisinin açılışıyla başladı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk-Macar dostluğunun derin köklerine vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi:

“Yeryüzünde gerçek dostlar olarak en baş sırada Macarlar geliyor. 1848'de Lajos Kossuth Macar bağımsızlığını ilan etti. O, Osmanlı Devleti’ne katılarak Kütahya’da misafir edildi.”

Kütahya'nın bu dostluğun sembolü olduğunu belirten Kızıltoprak, “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklar olarak Kütahya, Türk-Macar dostluğu için en merkezi ve anlamlı yer.” dedi.

Macaristan Büyükelçisi'nden Destek Mesajları

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de iki ülke arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti. “2024'ün ikinci döneminde Avrupa Birliği dönem başkanlığını Macaristan üstlenecek. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekliyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen müzik dinletisi ile etkinliğe renk katıldı ve ardından Türk-Macar İlişkileri 100. Yıl Uluslararası Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.