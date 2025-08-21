DOLAR
Kütahya'da 32 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

Kütahya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde 32 çocuk için mevlit, kortej yürüyüşü, yemek ve hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:50
Kütahya'da 32 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

Kütahya'da 32 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

Vakıf geleneğiyla düzenlenen programda mevlit, kortej ve eğlence yer aldı

Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 32 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Osmanlı padişahı 2. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesi uyarınca düzenlenen şölen, tarihi Ulu Cami'de mevlit ve dua okunmasıyla başladı. Ardından çocukların ellerine kına yakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ne kortej halinde gelen çocuklar ve aileleri, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Kentteki bir restoranda devam eden programda yemek ikramında bulunuldu; çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, törende yaptığı konuşmada, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı ve sünnet olan çocukları ile ailelerini tebrik etti. Kazez şu ifadeleri kullandı: "Yavrularımız bugün aynı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetini de yerine getirmiş oluyorlar. Bütün çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Rabbim sünnet şölenimizi hayırlı kılsın."

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammed Enes Çınar ise Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da toplamda 100 çocuğu sünnet ettirdiklerini, Kütahya'da ise 32 çocuğun sünnetini gerçekleştirerek bu hayır şartını yerine getirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara altın takı, scooter, tablet ve çeşitli hediyeler verildi.

