Kütahya'da 4,9 Deprem: Simav'da Olumsuz Vaka Bildirilmedi

Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Simav'da olumsuz vaka bildirilmedi

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan sarsıntı, 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun.”