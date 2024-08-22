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Kütahya'da 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 40 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı, polis operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:40
Kütahya'da 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da Kritik Yakalama Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapmak suçundan 40 yıl hapis cezası kesinleşen Serhat Dilsiz (33), polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Operasyonun Detayları

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serhat Dilsiz’in 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evde gizlendiğini tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek Dilsiz’i gözaltına aldı.

Dilsiz'in Suç Kaydı

Yapılan incelemede Dilsiz'in, "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" gibi suçlardan toplamda 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Dilsiz, Kütahya’ya götürülerek emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü polis merkezine getirildi.

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