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Kütahya'da Ağaç Kesimi Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 59 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:15
Kütahya'da Ağaç Kesimi Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da İş Kazası: Ağaç Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trajik bir olay gerçekleşti. Tokat köyü'nde ormanlık bir alanda ağaç kesimi yapan Salih Kalmaz (59), kestiği çam ağacının devrilmesi sonucu üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk müdahalede Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kalmaz'ın cenazesi Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu acı kaza, ağaç kesimi yapılan bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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