Kütahya'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Kütahya'da Akaryakıt İstasyonu Yangını
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen otomobil yangını, olay anını kaydeden güvenlik kameraları tarafından belgelendi.
Otomobilin Alt Kısmından Alevler Yükseldi
Gediz-Kütahya kara yoluna yakın bir konumda bulunan akaryakıt istasyonunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.
Çalışanlar Hızla Müdahale Etti
Akaryakıt istasyonu çalışanları, alevleri fark ettikten sonra hızla yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve olayın büyümeden önlendiği görüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.