Kütahya'da Apartman Yangını: Biri Bebek 5 Kişi Kurtarıldı

Kütahya Dumlupınar Mahallesi'ndeki apartman yangınında, biri bebek olmak üzere 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı; daire kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 06:07
Olay ve Müdahale

Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesinde bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan bazı kişiler kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan biri bebek olmak üzere 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Hasar ve Soruşturma

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, ancak söz konusu daire kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

