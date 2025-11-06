Kütahya'da Asayiş Toplantısı — Vali Musa Işın: 'Gece Gündüz Demeden Çalışacağız'

Kütahya'da il güvenlik toplantısında Vali Musa Işın, uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik güvenliğine karşı kararlılıkla gece gündüz çalışılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:13
Kütahya'da Asayiş Toplantısı — Vali Musa Işın: 'Gece Gündüz Demeden Çalışacağız'

Kütahya'da Asayiş Toplantısı

Vali Musa Işın başkanlığında güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kütahya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, genel asayiş ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. İl genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum analiz edildi ve alınması gereken ilave önlemler görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Musa Işın, kurumların çalışmalarına teşekkür ederek vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı: "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz".

KÜTAHYA’DA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

KÜTAHYA’DA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

KÜTAHYA’DA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek