Kütahya'da Asayiş Toplantısı — Vali Musa Işın: 'Gece Gündüz Demeden Çalışacağız'

Kütahya'da Asayiş Toplantısı

Vali Musa Işın başkanlığında güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kütahya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, genel asayiş ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. İl genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum analiz edildi ve alınması gereken ilave önlemler görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Musa Işın, kurumların çalışmalarına teşekkür ederek vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı: "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz".

