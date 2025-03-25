Kütahya'da Av Tüfeğiyle Çift Cinayet: Zanlı Yakalandı

Kütahya'da Av Tüfeğiyle İki Hayat Kayıp

Kütahya'nın İnköy Mahallesi'nde, eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ali Osman Y gözaltına alındı.

Olay, 3 çocuk babası olan Ali Osman Y'nin, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Havva Y'yi evinde av tüfeğiyle vurmasıyla başladı. Ardından, dışarı çıkarak mahalle parkının yanında Salih T'ye de aynı tüfekle ateş açtı.

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, her iki kurbanın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan Ali Osman Y, polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, şu anda sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.