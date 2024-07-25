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Kütahya'da Baba ve Kızı Trajik Şekilde Ölü Bulundu

Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu, cenazelerin durumu soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:01
Kütahya'da Baba ve Kızı Trajik Şekilde Ölü Bulundu

Kütahya'da Trajik Olay

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir baba ile engelli kızı hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Meydan Mahallesi'ndeki yazlık evlerine bahçe işleri için gidenSimge Uluyol (24) ve Muammer Uluyol (61), bir süre sonra paniğe kapılarak Hamide Uluyol (eş) ile iletişime geçti. Eşi Hamide, eve geldiğinde kızı Simge'yi bahçede hareketsiz ve Muammer'i de odunlukta iple asılı halde buldu.

Olay Yerindeki İlk Bulgular

Durumun acil sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk bulgularına göre, Simge'nin babası Muammer tarafından boğularak öldürülmüş olabileceği, ardından Muammer'in intihar ettiği düşünülüyor.

Cenazelerin Durumu

Baba ve kızın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

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