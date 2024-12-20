Kütahya'da Çakar Tertibatı Bulunan Araca 192 Bin Lira Ceza

Kütahya'da Çakar Kullanımına Büyük Cezalar!

Kütahya'da çakar tertibatı bulunan bir otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında, 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki inceleme sonucunda, kullanılan çakar lambanın usulsüz olduğu tespit edildi. Bu durumun ardından sürücü Z.Ç. (18) ve araç sahibi için yetkisiz çakar kullanmaktan toplam 96 biner lira ceza kesildi.

Ek olarak, Z.Ç.'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise, 30 gün trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.