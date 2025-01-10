Kütahya'da Çalıntı Araç Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Kütahya ve Uşak'ta düzenlenen çalıntı araç operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 00:10
Kütahya'da Çalıntı Araç Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Kütahya merkezli olarak gerçekleştirilen bir "change" araç operasyonunda, çalıntı araçların şasi numaralarını değiştirip satan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, Ö.K, B.K, İ.H.K. ve A.K. isimli zanlılar gözaltına alındı. Şüpheliler, çalıntı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek (change) sattıkları iddiasıyla gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

Olay, Kütahya'nın Simav ilçesinde, 7 Ocak tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucu gerçekleşti. İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından Uşak, Burdur ve Denizli'ye satıldığı belirlenen çalıntı araçlar Simav'a getirildi ve kriminal incelemeye tabi tutuldu.

Ekipler, Simav ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan zanlılardan Ö.K. (43), eşi B.K. (44), çiftin çocukları İ.H.K. (19) ve iddialara göre araçları çalan A.K. (48) işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların, çekme belgeli, ağır hasarlı araçları satın alarak, bu araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve model araçlara, numaratör veya enjeksiyon iğnesi yöntemiyle işledikleri tespit edildi.

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