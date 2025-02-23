Kütahya'da Çocuklar İçin Ramazan Coşkusu

Kütahya'da Ramazanı Karşılama Etkinliği

Kütahya'da, Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından çocuklar için düzenlenen ramazan ayını karşılama etkinliği büyük ilgi gördü. Dernek yöneticileri, gönüllüler ve çocukların bir araya geldiği etkinlik, Kütahya Belediyesi binası önünde gerçekleştirildi.

Ramazan Alayı ile Gelenek Yaşatıldı

Etkinlik kapsamında, grup üyeleri davul ve ezgiler eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Ertaş, etkinliğin amacının ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara hissettirmek olduğunu belirtti. Ertaş, ramazan alayının bir Osmanlı geleneği olduğunu hatırlatarak, "Bu etkinliklerimizi gelenek haline getirdik. Soğuk havaya rağmen yürüyüşümüzdeki ilgi oldukça iyi. Herkese teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Farklı Etkinlikler Sürprizleri Bekliyor

Etkinlik sonunda, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve Mus'ab Bin Umeyr Camisi'nde Hacivat-Karagöz gösterisi ile program sona erdi. Ertaş, ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.