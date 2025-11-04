Kütahya'da Denetimli Serbestliğin 20. Yılı: Dönüşüm, Algı ve Gelecek Paneli

Kütahya'da düzenlenen panelde denetimli serbestliğin 20 yıllık gelişimi, toplumsal algısı ve geleceğe dönük hedefleri tartışıldı; Vali Musa Işın kapanışta konuştu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:32
Panel ve katılımcılar

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kütahya Barosu iş birliğinde düzenlenen 'Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestliğin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek' konulu panel gerçekleştirildi.

Programa Vali Musa Işın, il protokolü üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve adalet teşkilatı mensupları katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde, denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık gelişim sürecini anlatan tanıtım filmi izlendi.

Tartışma başlıkları

Panelde akademisyenler, hukukçular ve denetimli serbestlik uzmanları, sistemin dönüşüm süreci, toplumsal algı ve geleceğe yönelik hedefleri ele alan sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, denetimli serbestliğin Türkiye'deki gelişiminin adalet sistemine sağladığı yenilikler ve toplumsal faydaları değerlendirdi.

Programın sonunda Vali Musa Işın, denetimli serbestliğin yalnızca bir ceza infaz modeli olmadığını, aynı zamanda topluma yeniden kazandırma vizyonunun bir ürünü olduğunu vurguladı. Konuşmasının ardından panelistlere teşekkür edilerek hediye takdim edildi.

