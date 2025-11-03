Kütahya'da Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Paneli

Kütahya'da düzenlenen panelde Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı, dönüşümü, algısı ve geleceği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:03
Kütahya'da Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Paneli

Kütahya'da Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Paneli

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşması

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, açılışta yaptığı konuşmada ceza adaletinin nihai amaç olmadığını vurguladı. Uzun, denetimli serbestlik sistemiyle klasik infaz anlayışından farklı olarak cezanın topluma uygulanarak bireyi dışlamadan dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Denetimli Serbestlik adaletin topluma dokunan, insanı merkeze alan yüzüdür." ifadelerini kullanan Uzun, sistemin bir yönüyle devletin merhametini, diğer yönüyle ise toplumun affediciliğini temsil ettiğini belirtti. Uzun ayrıca, "Cezanın caydırıcılığı, artık sadece hapisle veya kapatmayla değil, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle de ölçülmektedir." dedi.

Uzun, çağdaş adalet anlayışının yalnızca cezalandırmayı değil iyileştirmeyi, rehabilitasyonu ve toplumsal uyumu esas aldığını belirterek, Türkiye'de bu anlayışın güçlü bir örneğinin Denetimli Serbestlik Sistemi ile ortaya konduğunu ve 20 yıllık birikimiyle örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Panel Tartışmaları ve Katılımcılar

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine, insan haklarının gelişmesine ve topluma fayda sağlayan çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Panel, uzman sosyolog Nurcan Akile Irkılata Ergür moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Tartışmalarda Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Akdoğan, Kütahya Barosu Başkanı avukat Edip İlkay Sunay, DPÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin İnanç ve Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan denetimli serbestlik uygulamaları, toplumsal algı ve geleceğe yönelik öneriler üzerinde görüşlerini paylaştı.

Panelde öne çıkan ortak görüş, denetimli serbestlik uygulamalarının cezanın ötesinde rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerine odaklanması gerektiği oldu.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma...

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel düzenlendi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Topluma...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor