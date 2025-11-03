Kütahya'da Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Paneli

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşması

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, açılışta yaptığı konuşmada ceza adaletinin nihai amaç olmadığını vurguladı. Uzun, denetimli serbestlik sistemiyle klasik infaz anlayışından farklı olarak cezanın topluma uygulanarak bireyi dışlamadan dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Denetimli Serbestlik adaletin topluma dokunan, insanı merkeze alan yüzüdür." ifadelerini kullanan Uzun, sistemin bir yönüyle devletin merhametini, diğer yönüyle ise toplumun affediciliğini temsil ettiğini belirtti. Uzun ayrıca, "Cezanın caydırıcılığı, artık sadece hapisle veya kapatmayla değil, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle de ölçülmektedir." dedi.

Uzun, çağdaş adalet anlayışının yalnızca cezalandırmayı değil iyileştirmeyi, rehabilitasyonu ve toplumsal uyumu esas aldığını belirterek, Türkiye'de bu anlayışın güçlü bir örneğinin Denetimli Serbestlik Sistemi ile ortaya konduğunu ve 20 yıllık birikimiyle örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Panel Tartışmaları ve Katılımcılar

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine, insan haklarının gelişmesine ve topluma fayda sağlayan çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Panel, uzman sosyolog Nurcan Akile Irkılata Ergür moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Tartışmalarda Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Akdoğan, Kütahya Barosu Başkanı avukat Edip İlkay Sunay, DPÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin İnanç ve Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan denetimli serbestlik uygulamaları, toplumsal algı ve geleceğe yönelik öneriler üzerinde görüşlerini paylaştı.

Panelde öne çıkan ortak görüş, denetimli serbestlik uygulamalarının cezanın ötesinde rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerine odaklanması gerektiği oldu.

