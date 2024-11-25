Kütahya'da Dolandırıcılık Operasyonu: Suçüstü Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kütahya'da düzenlenen bir dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı. Alınan bilgilere göre, kendisini polis olarak tanıtan B.E., telefonla aradığı A.Ş.'ye adının suça karıştığını iddia ederek, evindeki altınların fotoğrafını çekip göndermesini istedi.

Acil Durum Zamanında Harekete Geçildi

Şüpheli, altınların incelenmesi için evden alınması gerektiğini belirtti. A.Ş., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. Bunun üzerine, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, altınları almak üzere adrese gelen şüphelinin yakalanması için önlem aldı.

Zanlı Kısa Sürede Yakaladı

Adrese gelen B.E. (21), balkondan atılmasını istediği poşeti almak üzere geldiği sırada, polis ekibi tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.