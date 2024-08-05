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Kütahya'da Düğün Dönüşü Feci Kaza

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni evlenen bir çift, düğün dönüşünde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:13
Kütahya'da Düğün Dönüşü Feci Kaza

Kütahya'da Tragedya: Düğün Dönüşü Kazada Hayatını Kaybeden Çiftin Hikayesi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde, mutlu bir gün geçiren genç çift, düğün dönüşü kaza geçirdi. Tüyler ürpertici olay, 27. kilometrede meydana geldi.

Kaza Anı ve Detayları

İmam Mustafa Özer (23) yönetimindeki 07 AFU 428 plakalı araç, Tavşanlı-Emet kara yolunda, karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı. Trafik kazasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma birlikleri sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralı

Ekiplerin incelemeleri sonucu sürücü Mustafa ve eşi Havva Nur Özer'in (22) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Fuat Aldemir ise yaralı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin Düğün Hikayesi

Hayatını kaybeden çiftin mutlu gününden dönerken bu talihsiz kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan düğünlerinden dönen çiftin yaşamları, bu trafik kazasında sona erdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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