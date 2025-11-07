Kütahya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Kütahya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü İ.H.S., Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak kaçtı; araç çekildi, sürücü birkaç saat sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:43
Olay ve kovalamaca kısa sürdü

Devriye görevi yapan polis ekipleri, trafikteki olumsuz hareketleri şüphe uyandıran bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kısa süreli bir kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

İşlem ve sonrasında

Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı ve gerekli işlemler sürdürüldü.

