Kütahya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı
Olay ve kovalamaca kısa sürdü
Devriye görevi yapan polis ekipleri, trafikteki olumsuz hareketleri şüphe uyandıran bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Kısa süreli bir kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
İşlem ve sonrasında
Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı ve gerekli işlemler sürdürüldü.
