Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı

Olayın Detayları

Kütahya'da, T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve T.Y. gözaltına alındı.

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.