Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaldırımdaki iki kardeşe çarpması sonucu B.K. ve E.K. yaralandı; sürücü T.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:03
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı

Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı

Olayın Detayları

Kütahya'da, T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve T.Y. gözaltına alındı.

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza yerine...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor