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Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tavşanlı'da minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Aysun Köse, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:48
Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trafik Kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

46 yaşındaki M.P. yönetimindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde, 54 yaşındaki Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimle, sağlık, jandarma ve polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Yaralı Sürücünün Durumu

Ağır yaralanan Aysun Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Köse'nin Son Yolculuğu

Köse'nin, olay öncesinde sahiplendiği iki köpeği Şapçı köyüne götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kaza sonucunda, bisikletin sepetinde taşıdığı iki köpek de telef oldu.

Minibüs Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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