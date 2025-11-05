Kütahya'da Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nda Sonbahar Büyüsü

Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharın son günlerinde sarı-yeşil-kahverengi tonlarında kartpostallık manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:21
Kütahya'nın doğal zenginliklerinden Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharın son günlerinde ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Parkın doğal zenginliği, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlarla adeta görsel bir şölen haline geldi.

Ziyaretçiler ve etkinlikler

Piknik ve gezi amacıyla bölgeye gelenler, şehir stresinden uzaklaşarak ormanla iç içe vakit geçiriyor ve kartpostallık manzaraların tadını çıkarıyor.

İşletmecinin değerlendirmesi

Parkın işletmecisi Zafer Alat, Enne Barajı ve Tabiat Parkı’nın sonbaharla birlikte bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu ifade etti.

Alat, "Ağaçlardan dökülen yapraklar ve çevredeki renk cümbüşüyle oluşan manzara gerçekten büyüleyici" dedi.

Havadan çekilen görüntüler parkın bu eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

