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Kütahya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı

Kütahya'da bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı, olayla ilgili gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:52
Kütahya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı

Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. (34) ile eşi G.K. (31) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga Sonrası Yaralama Olayı

Tartışmanın büyümesi sonucu G.K., eşine bıçakla saldırarak yaraladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

S.K., sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

Polis Gözaltına Aldı

Olayın ardından polis ekipleri, G.K.'yı gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı.

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık...

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık...

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık...

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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