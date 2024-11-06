Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

Kütahya ilinde gerçekleştirilen kapsamlı bir fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve suç unsurlarının ortaya çıkarılması hedefleniyordu.

Gözaltına Alınanlar ve Tutuklamalar

Yapılan operasyon neticesinde 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu baskınlarda 3'ü kadın toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Erhan D. (23), Burak Ç. (22) ve Hami İ. (33) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dijital Deliller ve İddialar

Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyaller arasında, masaj salonunda müşteri kayıtları için çekilmiş gizli kamera görüntüleri bulundu. Bu bulgular, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli deliller arasında yer alıyor.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.