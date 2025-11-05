Kütahya'da Gübre Denetimleri: 10 Numune Laboratuvara Gönderildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim yerleri ve bayilerde yaptığı denetimlerde sıvı ve katı gübrelerden toplam 10 numune alıp laboratuvara gönderdi; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:42
Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticinin güvenliğini sağlıyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il sınırları içindeki gübre üretim yerleri ve gübre bayilerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerin amacı, üreticilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı. Müdürlüğün personeli tarafından yapılan kontrollerde, sıvı ve katı gübrelerden toplam 10 numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Uygulanan kontrollerin, tarımsal üretimde kalite standartlarının korunması ve piyasada güvenin sağlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

