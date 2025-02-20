Kütahya'da Hamile Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı: Eşi Gözaltına Alındı

Kütahya'da Hamile Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı

Kütahya'da, 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı. Olay, Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı.

Firdevs K. (19) ile eşi Yaşar K. (20) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Yaşar K., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Olayın ardından şüpheli, otomobiliyle hızlıca olay yerinden kaçtı.

Durumun acil sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Firdevs K., hemen Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası ikametten kaçan Yaşar K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sultanbağı Mahallesi'nde kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgulama işlemleri için götürüldü. Bu acı olay, Kütahya'yı derinden sarstı.

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.