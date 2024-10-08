Kütahya'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı

Kütahya'da Heyelan Sonrası Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde, bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan, göletin taşmasına neden oldu ve Kütahya-Seyitömer kara yolunu kapattı. Yapılan düzenlemelerle yol, 5 metre yükseltilerek tekrar trafiğe açıldı.

Heyelan ve Yol Kapanması

21 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonrası, gölet sularının etkisiyle Kütahya-Seyitömer kara yolu trafiğe kapandı. Yolun yeniden açılması için yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlandı.

Çalışmaların Detayları

Kütahya Valisi Musa Işın, beraberindeki heyetle yol üzerinde incelemelerde bulundu. Işın, Kütahya İl Özel İdaresi, Karayolları 145. Şube Şefliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Seyitömer Belediyesi iş birliğiyle yolun yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

"Geçici olarak beldeye ulaşım, komşu köylerden belirlediğimiz alternatif güzergah ile yapılmıştı. İş birliğiyle mevcut yol güzergahı yükseltilerek yeniden kullanıma sunuldu."

Çalışmalar neticesinde yol 5 metre yükseltilirken, 1 kilometre mesafede 20 metre genişliğinde yeni bir yol inşa edildi. Ayrıca, göletteki su düzeyinin dengelenmesi için yolda 5 menfez yapıldı.

Gelecekteki Önlemler

Işın, benzer olayların yaşanmaması için ilave önlemler alacaklarını belirtti. Çalışmalara katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolu, seviyesi 5 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolu, seviyesi 5 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolu, seviyesi 5 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açıldı.