Kütahya'da İki Kız Kardeşin Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Kütahya'da Trajedi: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Kütahya'da yaşanan bir trafik kazası, iki kız kardeşin yaşamına mal oldu. Olay, Mine (16) ve Melike Acar (15) isimli kardeşlerin, Kütahya-Eskişehir çevre yolu üzerindeki yaya üst geçidinin altından karşıya geçmeye çalışırken, Samet S. yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobilin kendilerine çarpmasıyla meydana geldi.

Olayın Ardından Yaşananlar

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, ne yazık ki iki kız kardeşin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Samet S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Cenaze Töreni

Böylesine üzücü bir olayın ardından Acar kardeşlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği bildirildi. Aileleri ve arkadaşları, kaybettikleri gençlerin acısını derinden yaşıyor.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.