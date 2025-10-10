Kütahya'da 'İmitasyon Altın' Satışı Yasaklandı: Vali Musa Işın'dan Açıklama

Kütahya'da 'İmitasyon Altın' Satışı Yasaklandı

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte imitasyon altın satışının yasaklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, alınan kararın hem vatandaşları hem de kuyumcu esnafını korumayı amaçladığını belirtti.

Işın, Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul ettiğini ve alınan kararın, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda alındığını söyledi.

Işın, imitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmasının son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bu uygulamayla kuyumcuların zan altında kaldığını ve hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olduğunu dile getirdi.

İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız, inşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur.

Dernekten destek

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu belirterek, Kütahya Valiliği'nin 'demo' ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararını çok olumlu bulduklarını ifade etti.

