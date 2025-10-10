Kütahya'da 'İmitasyon Altın' Satışı Yasaklandı: Vali Musa Işın'dan Açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Emniyet Müdürlüğü raporu doğrultusunda 'demo' ibaresi olmayan imitasyon altın satışını yasakladıklarını, vatandaş ve kuyumcu esnafının mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:01
Kütahya'da 'İmitasyon Altın' Satışı Yasaklandı: Vali Musa Işın'dan Açıklama

Kütahya'da 'İmitasyon Altın' Satışı Yasaklandı

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte imitasyon altın satışının yasaklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, alınan kararın hem vatandaşları hem de kuyumcu esnafını korumayı amaçladığını belirtti.

Işın, Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul ettiğini ve alınan kararın, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda alındığını söyledi.

Işın, imitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmasının son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bu uygulamayla kuyumcuların zan altında kaldığını ve hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olduğunu dile getirdi.

İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız, inşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur.

Dernekten destek

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu belirterek, Kütahya Valiliği'nin 'demo' ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararını çok olumlu bulduklarını ifade etti.

Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle...

Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı.

Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
3
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
4
Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören
5
Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
6
İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı
7
Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi