Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik İnşaat Kazası

Kütahya'nın Gaybi Efendi Mahallesi'nde, bir inşaatta çalışırken dengesini kaybedip yüksekten düşen Yılmaz Kocadağ (42) hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Düşme olayı sonrası çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbarla birlikte, olay yerine hızlı bir şekilde sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Kocadağ, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen Kocadağ hastanede hayatını kaybetti. Olay, inşaat alanında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.